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    İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü: 2 ölü

    İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 07:43
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    İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü: 2 ölü

    İsrail’den Yunanistan'a giden bir küçük uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında düştü.

    İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi.

    2 İSRAİLLİ ÖLDÜ

    Kazada 1’i kadın olmak üzere 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

    İsrail’den Yunanistan a giden uçak düştü: 2 ölü #1

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