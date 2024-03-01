İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, Filistinlilerin serbest bırakılmasına karşı çıktı Ben-Gvir, "Şin-Bet Başkanı'nın, 2 Yahudi’nin öldürüldüğü gün jest yapmayı seçmesi kaygı verici" dedi.

AA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istemiyor.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin serbest bırakılması kararı, Ben-Gvir'in tepkisini çekti.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan dün gece yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam serbest bırakılan idari tutuklular, aşırı kalabalık nedeniyle değil, Ramazan öncesinde bir 'jest' olarak Şin-Bet Başkanı'nın doğrudan talimatıyla serbest bırakıldı.

"Jest yapmayı seçmesi kaygı verici"

İsrail Cezaevi Servisi’nin bu konuda "söz hakkı olmadığını" belirten Ben-Gvir, "Şin-Bet Başkanı'nın, 2 Yahudi’nin öldürüldüğü gün jest yapmayı seçmesi kaygı verici." sözleriyle kararı eleştirdi.

Ordu ve Şin-Bet’ten yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde yer kalmadığı için işgal altındaki Batı Şeria'da gelecek ay serbest bırakılacak bir dizi tutuklu Filistinlinin, "daha yüksek tehdit oluşturanlara yer açmak amacıyla" serbest bırakılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı

Filistin Esirler Cemiyeti’nden dün yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 325'e çıktığı kaydedilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest kalanların da bu rakama dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinlilere ait evlere zarar verdiği ve aileleri korkuttuğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)