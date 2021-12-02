İsrail’in, Batı Şeria’da Filistinlilere ait tesisleri yıktığı belirtildi

Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El-Merkez kompleksine, İsrail güçleri tarafından baskın düzenlendiği, yerleşim ve tarım tesislerinin yıkıldığı belirtildi.

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, İsrail güçlerinin buldozer eşliğinde Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta beldesinin doğusundaki "El-Merkez" kompleksine baskın düzenlediğini, yerleşim ve tarım tesislerini yıktığını belirtti.

İsrail güçlerinin teneke çatılı üç büyükbaş hayvan barınağını ve tek odalı üç yapıyı yıktığını söyleyen Amur, İsrail yönetiminin hem ‘C bölgesinde ikamet izni vermediğini’ hem söz konusu tesislerin ruhsat almadığı bahanesini ileri sürdüğünü söyledi.

VELCE BELDESİNDEKİ BAZI DUVARLAR YIKILDI

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, yazılı açıklama ile İsrail güçlerinin Velce beldesinde bazı duvarları yıktığını aktardı.

CALUD BÖLGESİNDE 1 FİLİSTİNLİNİN EVİNE SALDIRILDI

Konsey tarafından yapılan başka bir açıklamada ise Yahudi yerleşimcilerin Nablus kentinin güneyinde yer alan Calud köyündeki bir Filistinlinin evine saldırdığı, evi tahrip ettiği belirtildi.

Konsey ayrıca, bölge sakinlerine ait evlerde oluşan tahribata ilişkin fotoğraflar yayınladı.

‘İSRAİL’İN AMACI DAHA FAZLA FİLİSTİN TOPRAĞI ÇALMAK’

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Açıklamada İsrail'in amacının, daha fazla Filistin toprağını çalmak, ileri karakolların ve mevcut yerleşimlerin alanını genişletmek, Batı Şeria'nın kuzeyi ile merkezini ayıran devasa bir yerleşim bloğuna dönüştürmek olduğu vurgulandı.

BATI ŞERİA A, B VE C BÖLGELERİNE AYRILMIŞTI

İsrail 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.