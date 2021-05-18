İsrail'in bombasıyla evi yıkılan küçük kız 7 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Gazze Şeridi’ne İsrail’in orantısız güç kullandığı hava saldırıları devam ediyor.

Bu saldırılılarda çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli masum insan hayatını kaybetti.

İsrail’in dün gece düzenlediği hava saldırısında evleri bombalanan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna enkaz altında kaldı.

Küçük kız 7 saat sonra sivil savunma ekiplerinin çalışması sonucu enkazdan çıkartıldı.

ASHKANTNA SALDIRIDA ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ KAYBETİ

Saldırıda annesini ve 4 yaşındaki kardeşini kaybeden Ashkantna hasteneye götürüldü ve tedavisine başlandı.

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gazze’ye gerçekleşen saldırılarda can kaybı sayısı 212’ye yükselirken, yaralı sayısı 1400 oldu.

ÇOCUKLAR DUAYA SARILDI

İsrail’in saldırılarından çok korkan bir küçük kızın dua ettiği anlar ise yürekleri burktu.

Gazze'de enkaz altından 7 saat sonra küçük bir kız kurtarıldı VİDEO