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    İsrail'in evini bombaladığı küçük kız: Neden çocukları öldürüyorsunuz

    İsrail'in evini bombaladığı küçük kız: Neden çocukları öldürüyorsunuz

    İsrail’in hava saldırılarında evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif, İsrail’e 'Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz' diye sordu.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 00:26
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 01:07
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    İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor.

    Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda, İsrail’in saldırısında evi bombalanan 10 yaşındaki Nadeen Abdul Latif’in yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu.

    "SADECE 10 YAŞINDA BİR KIZIM"

    Yıkılan evinin önünden ağlayarak tüm dünyaya seslenen Latif, “Halkım için bir şeyler yapmak istiyorum ama sadece 10 yaşında bir kızım” dedi.

    İsrail in evini bombaladığı küçük kız: Neden çocukları öldürüyorsunuz #1

    "DOKTOR OLUP HALKIMA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

    Latif, doktor olup halkına hizmet etmek istediğini söyleyerek “Sadece çocuğum ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece korkuyorum. Bu yaşanan olayları her gün görüyorum ve ağlıyorum” diye konuştu.

    İsrail in evini bombaladığı küçük kız: Neden çocukları öldürüyorsunuz #2

    “NEDEN ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYORSUNUZ”

    Bu saldırıları neden hak ettiklerini merak ettiğini belirten küçük kız, “Ailem bizden nefret ettiklerini söylüyor, biz Müslüman olduğumuz için bizi sevmiyorlar, neden Müslümanlara böyle davranıyorsunuz? Etrafıma bakıyorum her yerde çocuklar var. Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz? Bu gerçekten adil değil” ifadelerini kullandı.

    Filistinli küçük kız: Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz VİDEO

    İsrail in evini bombaladığı küçük kız: Neden çocukları öldürüyorsunuz #3

    İsrail in evini bombaladığı küçük kız: Neden çocukları öldürüyorsunuz #4

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