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    İsrail'in Gazze şeridine saldırısı: Can kaybı 10'a çıktı

    İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıda can kaybının 10'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 55 olduğu açıklandı.
    • 05.08.2022 - 22:16
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    İsrail'in Gazze şeridine saldırısı: Can kaybı 10'a çıktı

    İsrail güçlerinin, Filistin’in batısında yer alan Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırının bilançosu artıyor.

    Ölü sayısı 10'a yükseldi

    Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a, yaralı sayısının ise 55’e yükseldiği belirtildi.

    İsrail in Gazze şeridine saldırısı: Can kaybı 10 a çıktı #1

    "Çok sayıda eylemci ortadan kaldırıldı"

    AA'nın haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri kısa süre önce Filistin İslami Cihat Örgütü’nün çeşitli askeri noktalarına saldırdı ve çok sayıda eylemci ortadan kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.

    Savunma Bakanlığı ayrıca açıklamasında "olağanüstü duruma geçilmesi" çağrısında bulurken, bugün düzenlenen saldırıya ait yeni görüntüler paylaştı.

    İsrail in Gazze şeridine saldırısı: Can kaybı 10 a çıktı #2


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