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    İsrail'in gerçek mermi ile vurduğu Filistinli, yaşamını yitirdi

    Çıkan olaylarda gerçek mermi ile vurulan 17 yaşındaki Filistinli genç, yaşamını yitirdi.
    • 09.08.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 18:03
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    İsrail'in gerçek mermi ile vurduğu Filistinli, yaşamını yitirdi

    İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda, İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar çıktı.

    İsrail askerleri, Batı Şeria’da çıkan olaylarda Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık ekiplerinin Ramallah ve El Halil kentlerinde gerçek mermiyle yaralanan 7 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğunu, göğsünden vurularak ağır yaralanan ve El Halil Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan 17 yaşındaki Mumin Yasin Cabir'in, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

    AA’nın haberine göre; ağır yaralı bir kişinin ameliyatının devam ettiği aktarıldı.

    3 Filistinlinin öldürülmesi

    Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

    İsrail ordusunun açıklamasında, Nablus'taki baskının İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak yapıldığı belirtilmişti.

    İsrail in gerçek mermi ile vurduğu Filistinli, yaşamını yitirdi #1

    Roketatarlar dahil birçok silah kullanıldı

    "Filistinli İbrahim en-Nablusi ile diğer bir kişinin Batı Şeria'nın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği" kaydedilen açıklamada, baskında omuzdan fırlatılan roketler dahil birçok silahın kullanıldığı ifade edilmişti.

    Hakkında yakalama kararı bulunan İbrahim en-Nablusi'nin, "İsraillilere yönelik saldırılardan sorumlu olduğu" ileri sürülmüştü.


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