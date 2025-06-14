İsrail'in İran'a saldırılarında 3 nükleer bilim insanı daha öldürüldü

AA & Ensonhaber

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İsrail'in İran’a yönelik saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı üç bilim insanı daha hayatını kaybetti.

Daha önceki saldırılarda ise Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi isimli nükleer bilim insanları yaşamını yitirmişti.

Böylece saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı dokuza yükseldi.

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İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK YOĞUN SALDIRILARI VE ÇATIŞMALAR

13 Haziran'da İsrail, İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu komuta kademesine yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve bazı üst düzey askerlerin yanı sıra dokuz nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Sadece Tahran’da sivil kayıpların 150’den fazla olduğu bildirildi.

Ayrıca, İsrail'in Tebriz’e düzenlediği saldırıda 18 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle karşılık verdiği operasyonda ise Tel Aviv’de en az dokuz bina yıkıldı. Saldırılarda üç kişi hayatını kaybederken, 172 kişi yaralandı.

Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülke İsrail’in bu eylemlerini kınadı.