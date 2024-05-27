İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü bombardımanlar sebebiyle binlerce sivil, yaşam mücadelesi veriyor.
Hedefine koyduğu her yeri bombalayan İsrail, Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor.
Yapılan katliamlar sebebiyle evinden olan binlerce sivil, yaşadıkları bölgeleri terk ederek daha güvenli olan Gazze'nin Refah kentine sığındı.
Ancak durmak bilmeyen İsrail, Refah'a da saldırmaya başladı..
23'ü kadın ve çocuk 45 kişi hayatını kaybetti
Son olarak dün Filistinlilerin çadırlarını bombalayan katiller ordusu, 45 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu..
Hayatını kaybedenlerin 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturduğu bildirildi.
Yanarak can verdiler
Dünyayı ayağa kaldıran saldırılarda, onlarca Filistinli yanarak can verdi.
Bölgeden çekilen acı karelerde, çocukların yanan çadırlarına kum atarak yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.
Gazze'de bugüne kadar 35 bin 984 Filistinli öldürüldü
Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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