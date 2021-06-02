İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu

Herzog, İsrail Meclisi tarafından ülkenin 11'inci Cumhurbaşkanı seçildi.

İsrail'de, mevcut Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in yerine gelecek isim belli oldu.

İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.

İSRAİL'İN 11'İNCİ CUMHURBAŞKANI

Ülkenin 6'ncı Cumhurbaşkanı Haim Herzog'un oğlu olan Isaac Herzog, gelecek ay koltuğu Rivlin'den devralacak ve İsrail'in 11'inci Cumhurbaşkanı olacak.

Miriam Peretz'e karşı yarışan Herzog, 120 milletvekili arasında yapılan gizli oylamada kazanan isim oldu.

Herzog, Peretz'i "kahraman" ve "ilham kaynağı" olarak nitelendirerek, kendisine oy veren tüm milletvekillerine teşekkür etti. "Herkesin cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

7 YILLIĞINA CUMHURBAŞKANI

Haaretz'in haberine göre, 87 milletvekili Herzog'a, 27 milletvekili ise Peretz'e oy verdi. Herzog, 9 Temmuz'da başlayacak görevinde yedi yıl boyunca İsrail Cumhurbaşkanı olarak siyasi hayatına devam edecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Isaac Herzog'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.

NETANYAHU'NUN MESAJI

Netanyahu, mesajında, "Kendisine tüm İsrail vatandaşları adına başarılar diliyorum. Adaylığı için Miriam Peretz'e teşekkür ediyorum ve tüm hayatı boyunca yaptığı gibi İsrail toplumuna katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim." dedi.

Isaac Herzog ve Miriam Peretz

HERZOG'UN SİYASİ KARİYERİ

İsrail basını, Herzog için "İsrail aristokrasisine olabildiğince yakın" ifadesini kullandı.

Herzog'un siyasi kariyeri, 1999-2000 yılları arasında Başbakan Ehud Barak'ın kabine sekreteri olarak başladı. 2003 ve 2018 yılları arasında İşçi Partisi listesinde Knesset'e girebilmek için yarıştı.

2013-2018 yılları arasında İşçi Partisi liderliğine yükselene kadar çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu. 2015'te ise başbakan adaylığı başarısızlıkla sonuçlandı.

Parti liderliğini kaybettikten sonra, 2018'de İsrail Yahudi Ajansı'nın başkanlığına getirildi.

Bu rol, siyasi bağlantıları geliştirmeye devam etmesine, ulusal ve uluslararası sahnede bulunmasına yardımcı oldu.

İSRAİL CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ

İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.