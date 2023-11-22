İsrail'le Hamas'ın esir takası anlaşması ile çatışmalara 4 gün ara verilmesi öngörülüyor İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 828'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunduğunu belirten İsrail, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul etti.

Çatışmalara 4 gün ara verilmesi öngörülüyor

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor" ifadesi kullanıldı.

Serbest bırakılan her 10 esir için çatışmalara bir gün daha ara verilecek

Ayrıca her 10 esirin serbest bırakılmasının çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı da belirtildi.

İsrail hükümeti ve ordusunun 'tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği' vurgulandı.

"50 İsrailli esire karşılık, hapishanelerdeki 150 Filistinli serbest kalacak"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.