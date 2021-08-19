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    İsrailli 2 bilim insanı, 200 yıllık fizik problemini çözdü

    İsrailli 2 bilim insanı, 200 yıldır cevabı bulunamayan "3 cisim problemi" adı verilen problemi çözmeyi başardı. Böylece Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim ilişkisini anlamada kullanılabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 00:42
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 00:47
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    İsrailli 2 bilim insanı, 200 yıllık fizik problemini çözdü

    İsrail'in Hayfa kentindeki Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki bilim insanı, fizikçilerin iki asırdır çözüm aradığı "Üç Cisim Problemi"ni çözmeyi başardı.

    Bu çözüm, Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlerin gelecekteki konumlarına ilişkin öngörülere ışık tutmaya yarayacak.

    Bilim insanları on yıllardır güneş sistemindeki gezegenlerin konumları ile ilgili araştırmalar yapıyor.

    RASSAL YÜRÜYÜŞ YÖNETİMİ İLE HER SONUCUN OLASILIKLARI BİRLEŞTİRİLDİ

    Herhangi iki gezegen çekim kuvvetine bağlı hareketleri anlamaya yarayan denklemlerin çözümleri halihazırda yapılabiliyordu. Ancak üç veya daha fazla gezegenin yer çekimine ilişkin hesaplamaları içeren "Üç Cisim Problemi" uzun süredir çözülmeyi bekliyordu.

    İsrailli Hagai Perets ve doktora öğrencisi Barry Ginat bu problem üzerine yoğunlaştı. İkili, üç gezegen arasındaki her etkileşime dair hareket olasılıklarını hesapladı ve daha sonra Matematiğin "rassal yürüyüş" yöntemi ile ihtimal dahilindeki her sonucun nihai olasılıklarını birleştirerek sonuca ulaştı.

    KÜTLE ÇEKİM İLİŞKİSİ DAHA AYRINTILI ŞEKİDLE ANLAŞILABİLECEK

    Çözüm sayesinde, Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim ilişkisi daha ayrıntılı şekilde anlaşılabilecek.

    İsrailli 2 bilim insanı, 200 yıllık fizik problemini çözdü #1

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