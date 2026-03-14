İsrailli Bakan Katz: İran'a saldırılarda son aşamaya geçiyoruz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katz’ın ofisinden yayımlanan açıklamada, İran’a karşı yürütülen savaşın şiddetlendiğini ve gerektiği kadar sürecek kritik bir aşamaya gelindiği belirtildi.

"SON BELİRLEYİCİ AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

Açıklamada, "İran'a karşı mücadele tırmanıyor ve son belirleyici aşamaya giriyoruz. Buna ancak İran halkı, terör rejiminin yıkılması ve İran'ın kurtarılmasına yönelik kararlı bir mücadeleyle son verebilir." ifadeleri kullanıldı.