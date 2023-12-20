İsrailli esir yakını, Erdoğan'a Türkçe seslendi: Bize yardım etsin Tel Aviv'de Türk muhabirlerin görüştüğü İsrailli esir yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe seslenerek, "Ona güveniyoruz, evlatlarımızı geri getirsin" dedi.

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İsrail'in 7 Ekim'de Hamas baskınını gerekçe göstererek Gazze'de başlattığı soykırım ve işgal devam ediyor.

En az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu açıklanırken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

"Esirleri kurtaracağız" diyen İsrail ordusu, kimseyi kurtaramadı, aksine öldürdü

Bunun yanında İsrail ordusu henüz hiçbir esiri kendi imkanlarıyla kurtaramadı.

Aksine, bir şekilde Gazze'den kaçarak İsrail tarafına geçen 3 İsrailli, Hamas savaşçısı sanılarak öldürüldü.

Tüm bunlar yaşanırken, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, kendi hükümetleri ya da batılı devletlerden ümidi kesmiş durumda.

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin girişimlerinin, esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlayabileceğine inanıyorlar.

İsrailli yaşlı kadın, Erdoğan'a Türkçe seslendi: "Evlatlarımızı geri getirsin"

İstanbul doğumlu İsrail vatandaşı yaşlı bir kadın, Tel Aviv'de bulunan CNN Türk ekibine konuştu.

Stella Sambrano adlı yaşlı kadın, torununun Hamas tarafından kaçırıldığını, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esirleri özgürlüklerine kavuşturabileceğine inandıklarını belirterek şunları söyledi:

