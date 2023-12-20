İsrailli esir yakını, Erdoğan'a Türkçe seslendi: Bize yardım etsin

İsrail'in 7 Ekim'de Hamas baskınını gerekçe göstererek Gazze'de başlattığı soykırım ve işgal devam ediyor.
En az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu açıklanırken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
"Esirleri kurtaracağız" diyen İsrail ordusu, kimseyi kurtaramadı, aksine öldürdü
Bunun yanında İsrail ordusu henüz hiçbir esiri kendi imkanlarıyla kurtaramadı.
Aksine, bir şekilde Gazze'den kaçarak İsrail tarafına geçen 3 İsrailli, Hamas savaşçısı sanılarak öldürüldü.
Tüm bunlar yaşanırken, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, kendi hükümetleri ya da batılı devletlerden ümidi kesmiş durumda.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin girişimlerinin, esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlayabileceğine inanıyorlar.
İsrailli yaşlı kadın, Erdoğan'a Türkçe seslendi: "Evlatlarımızı geri getirsin"
İstanbul doğumlu İsrail vatandaşı yaşlı bir kadın, Tel Aviv'de bulunan CNN Türk ekibine konuştu.
Stella Sambrano adlı yaşlı kadın, torununun Hamas tarafından kaçırıldığını, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esirleri özgürlüklerine kavuşturabileceğine inandıklarını belirterek şunları söyledi:
Adım Stella Sambrano, torunum o gün dans edilen yerdeydi, saldırı olunca korktular 3 arkadaş arabaya bindiler. Kapıda Hamas vardı. Torunumu aldılar, çok üzgünüz.
Ben İstanbul'da Kadıköy'de doğdum. Orta öğrenimimi İstanbul'da yaptım. Yılda 7-8 kez İstanbul'a geliriz. Tatillerimizi yalnız İstanbul'da yaparız. İstanbul'u ve Erdoğan'ı çok severiz. Erdoğan, Türkiye'yi bambaşka güzel bir ülke yaptı.
Ondan ricam, bir babaanne olarak çocukları geri getirsinler. Yalvarıyoruz. Merhametli olduğunu biliyoruz. Bunu yapacaktır. Ama Binyamin için onu diyemem.
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