İsrailli esir yakınları: Netanyahu, siyasi hayatı uğruna esirleri feda ediyor

Gazze Şeridi'de tam işgal kararı alan Netanyahu yönetimi, Hamas ile esir takası konusunda anlaşmaya gidilmeyeceğinin sinyallerini verdi.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında Hamas ile kısmi esir takasının gündemlerinde olmadığını söylediği belirtilmişti.

Netanyahu'nun kabinedeki bu değerlendirmesi üzerine İsrailli esir yakınları yazılı açıklama yaptı.

"SİYASİ HAYATI UĞRUNA REHİNELERİ FEDA EDİYOR"

Esir yakınları, Netanyahu'ya tepki göstererek, "Netanyahu, siyasi hayatta kalma uğruna rehineleri ve askerleri feda ederken, Hamas'ın kabul ettiği somut bir anlaşma masada." ifadelerini kullandı.

HAMAS ESİR TAKASINI KABUL ETMİŞTİ

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu yönetimi ise bu teklife ilişkin aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz cevabını arabuluculara iletmedi.

Yerel basında çıkan haberde, dünkü güvenlik kabinesi toplantısında Netanyahu'nun kısmi esir takası anlaşması gündemlerinde olmadığını belirterek teklife dolaylı olarak kapıları kapattığı belirtilmişti.