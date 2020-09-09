İsrailli model ilk defa BAE'de ülkesinin bayrağıyla çekim yaptı

İsrailli model ilk defa BAE'de ülkesinin bayrağıyla çekim yaptı

BAE ve İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasından sonra Dubai'ye giden İsrailli model May Tager, ülkesinde iç çamaşırı ve pijama üreten bir şirket için kameraların karşısına geçti.

İsrail bayrağını omzunda taşıyarak Dubai'nin çöl bölgelerinde poz veren May Tager'e, burada ikamet eden Rus Anastasia Bandarenka de BAE bayrağı ile eşlik etti.

"GURUR DUYUYORUM"

Tager, çekimler için Dubai'de olmanın kendisi için "dünyalara bedel" olduğunu belirterek, "İlk İsrailli model olarak çekimler için burada olmaktan ve ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrailli model Tager'in sahip olduğu Danimarka pasaportuyla İsrail dışında başka bir ticari uçak seferiyle Dubai'ye geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li ortak heyetler, 31 Ağustos'ta, ilk defa Tel Aviv'den ticari bir uçak seferiyle Abu Dabi'ye gelip normalleşme anlaşması için 2 günlük görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.