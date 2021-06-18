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İsrailliler Hz. Muhammed'e ve Filistinlilere hakaretler yağdırdı

İsrailliler Hz. Muhammed'e ve Filistinlilere hakaretler yağdırdı

Doğu Kudüs'teki gösterilerde atılan sloganlar, İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sürdü.