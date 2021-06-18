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- İsrailliler Hz. Muhammed'e ve Filistinlilere hakaretler yağdırdı
İsrailliler Hz. Muhammed'e ve Filistinlilere hakaretler yağdırdı
Doğu Kudüs'teki gösterilerde atılan sloganlar, İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sürdü.
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 14:28
- Güncelleme : 18.06.2021 - 14:35
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, aşırı sağcı Yahudiler tarafından 'Bayrak Yürüyüşü' gerçekleştirildi.
Binlerce kişinin katıldığı provokatif yürüyüşte Hz. Muhammed'e hakaret edildi.
NEFRET KUSTULAR
Çevredeki Filistinli gençlere de saldıran Yahudiler, ayrıca “Araplara ölüm”, "Buradan gidin", "Köyünüz yansın" sloganları attı.
Filistinliler ise söz konusu eyleme tepki için Şam Kapısı'nda toplandı. Göstericiler, hakaretleri kınarken, İsrail polisi plastik mermi ve ses bombaları ile saldırdı. Bölgedeki gerilim İsrail güçlerinin TOMA müdahalesiyle arttı. Gösterilerde bazı Filistinliler gözaltına alındı.
Filistin halkının maruz kaldığı o anlar ise anbean görüntülendi.
İsrailliler Hz. Muhammed'e ve Filistinlilere hakaretler yağdırdı