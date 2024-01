İstanbul Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünyanın gündeminde Sayıları binlerle ifade edilen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla toplandı. Galata'daki tarihi buluşma, uluslararası medyada yankılandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Tarihi yürüyüşe, ellerinde bayraklarla yüz binlerce İstanbullu katıldı.

İngiltere merkezli The New Arab, "On binlerce Türk, İsrail'in Gazze'deki cinayetini ve yakın zamanda Türk askerlerine yönelik saldırıyı protesto etti." diye yazdı.

İstanbul'da tarihi kalabalık

Programın, kalabalığın Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un ikonik camilerinde sabah namazını kılmasının ardından başladığı hatırlatıldı.

Haberde, "Türk ve Filistin bayraklarını sallayan protestocular, sloganlar atarak Boğaziçi'ndeki Galata Köprüsü'ne yürüdü." denildi.

Terör örgütü PKK'nın Türk askerlerine yönelik hain saldırılarına tepki gösterilen mitingde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da dikkat çekildiği bildirildi.

Sabah namazının ardından buluştular

Middle East Monitor, İstanbul mitinginde, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Türk askerlerinin anıldığını ve Filistinlilere destek verildiğini kaydetti.

Ayasofya, Eminönü, Sultanahmet ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından kalabalığın bir araya geldiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Türk askeri ve Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenler için dualar edildiği notu paylaşıldı.

Namazın ardından katılımcıların Türkçe, Arapça ve İngilizce pankartlar taşıyarak Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe başladığı ifade edildi.

Toplanan kalabalığa vurgu yaptılar

Katar merkezli Al Jazeera, mitingden karelere yer verdi. Toplanan insanların oluşturduğu kalabalığa dikkat çekildi.

The Times of Israel, İstanbul'da on binlerce kişinin Gazze'ye saldırılar nedeniyle İsrail'i protesto ettiğini yazdı.

Protestocuların, ellerinde bayraklarla "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attığı bilgisi paylaşıldı.