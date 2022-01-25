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İstanbul'daki kar dünya basınında
İstanbulda yağan yoğun kar dünya basınında yer buldu. Farklı basınlar, yağan karı manşetlerine taşıdı.
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 03:26
- Güncelleme : 25.01.2022 - 03:41
İstanbul'un farklı bölgelerinde günlerdir kar yağışı etkili oluyor.
Vatandaşlar trafikte ve yollarda hareket etmekte güçlük çekiyorlar. Birçok bölgede ulaşım durmuş vaziyette.
İSTANBUL'DAKİ KAR DÜNYA BASININA YANSIDI
Bu durum dünya basınının da dikkatini çekmiş durumda. Çeşitli medya portalları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartlarının getirdiği zorlukları manşetlerine taşıdı.
"YOĞUN KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U VURDU"
The National UAE, yaptığı haberde, "İstanbul'u yoğun kar yağışı vurdu." dedi.
Reuters ise, "İstanbul havalimanın da kar uçuşları durdurdu, yolları kapattı." başlığını kullandı.
Middle East Eye: "Türkiye: İstanbul havalimanı kar yağışı nedeniyle kapatıldı."
Middle East Monitor: "Yoğun kar yağışı Türkiye'nin büyük şehri İstanbul'u vurdu."