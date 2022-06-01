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    İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yanlış anlaşılmaları gidereceğiz

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz” dedi.
    • 01.06.2022 - 15:49
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    İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yanlış anlaşılmaları gidereceğiz

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile İsveç’in başkenti Stockholm’de basın toplantısı düzenledi.

    Guterres ve Andersson Avrupa’daki güvenliği, korona virüs salgını ve Rusya’nın Ukrayna saldırılarını ele aldıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ile açıklama yaptı.

    "Türkiye ile yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

    İHA'nın aktardığına göre İsveç Başbakanı, açıklamasının ardından Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruyu, Türkiye ile kurulan diyalogun devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

    İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yanlış anlaşılmaları gidereceğiz #1

    İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yanlış anlaşılmaları gidereceğiz #2


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