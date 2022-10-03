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    İsveç ve Danimarka, Kuzey Akım'daki sızıntıyı denizaltıyla araştıracak

    Boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntılarının araştırılması için İsveç ve Danimarka tarafından, sızıntı yaşanan bölgelere denizaltı gönderildi.
    • 03.10.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:58
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    İsveç ve Danimarka, Kuzey Akım'daki sızıntıyı denizaltıyla araştıracak

    Baltık Denizi’nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere sızıntının 4 sızıntının nedeni hala tam olarak bilinmiyor…

    Avrupa ve ABD tarafından Rusya tarafından, boru hatlarına sabotaj yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

    Rusya ise boru hatlarına zarar vermenin Rusya’nın lehine değil aleyhine olacağını belirterek böyle bir durumun sadece ABD’ye yarayacağını ileri sürdü.

    Tüm bu tartışmalar sürerken, hafta sonu Danimarka'nın ardından bugün de Gazprom'un gaz sızıntılarının durduğunu açıklamasının ardından İsveç, konunun araştırılması için bölgeye denizaltı gönderdi.

    İHA’nın haberine göre; İsveç Donanması sözcülerinden Jimmie Adamsson, "Görevin sorumluluğu sahil güvenlikte fakat biz de onlara birimlerle destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Avrupa-Rusya arasındaki gaz krizi

    Rusya’dan başlayan Kuzey Akım 1 gaz boru hattı, Baltık Denizi altından Almanya’nın Greifswald kentine kadar ulaşıyor. Söz konusu boru hattı geçtiğimiz aylarda birkaç hafta kapalı kalmıştı.

    Rus enerji devi Gazprom, gerekçe olarak bakım çalışmalarını göstermişti. AB ise Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık enerjiyi silah olarak kullanmakla ve şantaj yapmakla suçlamıştı. Ancak Moskova yönetimi bunu reddetmişti.

    Kuzey Akım 2 ise Rusya'dan Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine gaz tedarikinin artırılması için inşa edilmişti. 2021 sonlarında tamamlanan proje, Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'ya saldırılarından sonra durdurulmuştu.

    Ancak boru hattında daha önceden pompalanmış doğalgaz bulunurken, bu gazın atmosfere salınmasından endişe ediliyor.

    İsveç ve Danimarka, Kuzey Akım daki sızıntıyı denizaltıyla araştıracak #1


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