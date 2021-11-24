İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson istifa etti

İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti.

İsveç Parlamentosu'nda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson başbakan olarak, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti.

İLK KADIN BAŞBAKAN OLDU

İsveç Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı. "Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

SEÇİLDİKTEN SAATLER SONRA İSTİFA ETTİ

Ancak Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa ettiğini duyurdu.