İsveçli çevre aktivist Greta Thunberg, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, dün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vledimir Zelenskiy ile bir araya geldiği görüşmede Rusya tarafından işlenen çevre suçları ve Kakhovskaya hidroelektrik santraline yapılan saldırının sonuçları ele alındı.

DHA

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sürüyor.

Yaşanan savaşta iki ülkede de binlerce sivil hayatını kaybetti.

Yapılan saldırıların ardından Ukrayna'yada yaşanan çevre sorunları her geçen gün arttı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Çevre kirliliği protestolarıyla dikkat çekerek dünya çapında ünlü olan İsveçli aktivist Greta Thunberg, Kiev'de bir araya geldi.

İlk toplantı yapıldı

Rusya'nın çevre suçlarını görüşmek üzere 29 Haziran Perşembe günü Kiev'de yapılan toplantı ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Greta Thunberg ve beraberindekilerin, Savaşın Çevresel Sonuçları Üzerine Uluslararası Çalışma Grubu’nun ilk toplantısını Ukraynalı üst düzey yetkilerle birlikte gerçekleştirdiği ifade edildi.

"Bu sonuçta bir insan meselesidir"

Görüşmenin ardından Thunberg, Rusya'yı suçlayarak "Rusya'yı çevreyi, insanların geçim kaynaklarını ve evlerini kasıtlı olarak hedef alıyor ve dolayısıyla hayatları da mahvediyor. Çünkü bu sonuçta bir insan meselesidir." dedi.

"Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar"

Associated Press'in (AP) haberine göre önerilen çalışma grubu, çatışmanın çevreye verdiği zararı değerlendirmek, Ukrayna'nın ekolojisini eski haline getirmek için çabalar başlatmak ve "Rusya'yı sorumlu tutacak mekanizmalar" formüle etmek istiyor.

Görüşmede Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin patlatılmasının sonuçları da ele alındı.

Hidroelektrik Santrali'ne saldırı masaya yatırıldı

Toplantı sırasında tartışma, özellikle Kakhovskaya Hidroelektrik Santrali'ne yapılan ve çevre kıyımı olarak adlandırılan terör saldırısına odaklandı.

Zelenskiy, Thunberg'e destek için teşekkür etti ve Rus devletinin sorumluluğunu vurguladı.

Thunberg’in, çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte savaşın çevre boyutuna dikkat çekeceği ifade edildi.