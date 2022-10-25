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    İsveç’te, 300 yıllık savaş gemisi enkazı bulundu

    Ülkenin güneyinde, 17. yüzyıldan kalma Applet isimli İsveç donanmasına ait geminin enkazı bulundu.
    • 25.10.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:39
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    İsveç’te, 300 yıllık savaş gemisi enkazı bulundu

    İsveç’te, 17. yüzyılda batan savaş gemisi Vasa'nın kardeş gemisi Applet'in enkazı bulundu.

    Batık Müzesi Arkeoloğu Jim Hansson, ülkenin devlet televizyonu AVT'ye yaptığı açıklamada, enkaza Aralık 2021'de ulaştıklarını söyledi.

    Geminin 1658 yılında batırılan İsveç donanmasına ait savaş gemilerinden Applet olduğunu tespit ettiklerini aktaran ve enkaz ilk bulunduğunda geminin tanıdık geldiğini aktaran Hansson, “Enkazın Vasa'ya çok benzediğini görünce nabzımız yükseldi. Hem ağır dizayn hem de boyutlar tanıdık geldi ve Vasa'nın kardeş gemilerinden birini bulduğumuzu fark ettik.'' ifadelerini kullandı.

    “Modern gemilerin nasıl geliştirilerek üretildiğini anlamamıza yardımcı oluyor”

    AA’nın haberine göre; Batık Müzesi Arkeoloğu Patrik Hoglund da ilk incelemede, Applet'in enkazını bulduklarına kanaat getirdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

    “Bu, büyük savaş gemilerinin denge yetersizliği ve hatalı üretimlerinin ardından, bu hatalar bir daha yapılmayarak modern gemilerin nasıl geliştirilerek üretildiğini anlamamıza yardımcı oluyor.”

    İsveç’te, 300 yıllık savaş gemisi enkazı bulundu #1

    İlk kadın mühendis tarafından inşa edilmişti

    Vasa gemisi 1628'de, Applet gemisi de 1629'da İsveç'in ilk kadın mühendislerinden biri olarak kabul edilen Margareta Nilsdotter tarafından inşa edilmişti.

    1629’da Stockholm yakınlarındaki Vaxholm Adası açıklarında ilk yolculuğunda batan Vasa gemisi, 1961'de denizden çıkarılarak Vasa Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

    1630'da kullanılmaya başlayan Applet gemisi de eskimesi nedeniyle 1658'de İsveç Donanması tarafından Vaxholm Adası'nda batırılmıştı.


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