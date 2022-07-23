Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.861
-1.41%
BTXN Coin
11.17
35.39%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi

    İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi

    Ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etmek için bir araya gelen terör örgütü yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı aleyhinde de slogan attı.
    • 23.07.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan İsveç'te, terör yandaşlarının eylemleri devam ediyor.

    NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile bir araya gelen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine destek konusunda Türkiye'nin şartlarını kabul ederek 3'lü mutabakat imzaladı.

    Türkiye ile yapılan anlaşma protesto edildi

    Anlaşmaya tepki gösteren terör örgütü YPG/PKK sevicileri başkent Stockholm'de toplandı.

    İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüyen grup, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto ederken İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı.

    İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi VİDEO

    İsveç te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi #1

    PKK'yı temsil eden bez parçaları açıldı

    Dün SEPO tarafından yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istedikleri açıklandı.

    Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşlarıyla ilgili İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan henüz açıklama gelmedi.

    İsveç te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi #2

    Korsan gösteri düzenlendi

    AA'nın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde de toplanan terör sempatizanları korsan gösteri düzenledi.

    Şehir merkezinde bulunan direklere terör örgütünü simgeleyen paçavralar çeken grup, yetkililerin müdahalesinin ardından dağıldı.

    İsveç te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi #3


    İlginizi Çekebilir

    Mersin'de keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk, hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Mersin'de keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk, hayatını kaybetti

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Antalya’da karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti
    Yaşam

    Antalya’da karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti

    Görüş Bildir