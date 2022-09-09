İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı yapıldı

Jönköping'te bir Türk camisine taşlı saldırı gerçekleştirildi. Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, "3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı" dedi.

İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı.

Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özer açıklamasında, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi.

"3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı"

Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz." dedi.

AA'nın haberine göre; saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.