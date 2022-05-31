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    İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek

    Başbakan Andersson, NATO'ya üyelik konusunda Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.
    • 31.05.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:23
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    İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek

    Ukrayna ve Rusya arasında savaş devam ederken İsveç ve Finlandiya, güvenlik endişelerinden dolayı NATO şemsiye altına girmek için adım attı.

    Fakat PKK yandaşlarına adeta kucak açan 2 ülkeye, Türkiye’den onay gelmedi.

    Gündeme ilişkin açıklamalarında sıklıkla 2 ülkenin PKK’ya yönelik tavrının değişmesini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik sürecine Türkiye’nin tavrının olumsuz olduğunun altını çizdi.

    İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile yapılan görüşmelere değindi.

    “Çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz”

    AA’nın haberine göre; Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili, "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." sözlerini değerlendirdi.

    Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim." dedi.

    İsveç ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek #1

    “Süreçte ne doğruysa onu yapacağız”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını verdi.


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