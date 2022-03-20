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    İsviçre: Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olmaya hazırız

    Ülkenin lideri Cassis, Kiev-Moskova geriliminin düşürülmesi konusunda devreye girebileceklerini belirtti. Cassis, 'tarafsız bir ülke' olduklarını kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 18:20
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 18:22
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    İsviçre: Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olmaya hazırız

    İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

    Cassis, iki ülke arasında arabuluculuğa veya müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

    ARABULUCULUK MESAJI

    Cenevre merkezli RTS televizyonuna konuşan Cassis, "İsviçre perde arkasında arabulucu rolü oynamaya veya görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

    Konuşmasında Cassis, ülkesinin "hem tarafsızlığı hem de insani geleneği" olduğunu savundu.

    LAVROV: İSVİÇRE TEKLİF SUNDU

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçreli meslektaşlarının kendisine Moskova ile Kiev arasındaki görüşmelerde arabuluculuk teklifi sunduğunu belirtmişti.

    RUSYA'NIN 'DOST OLMAYAN ÜLKELER' LİSTESİNE EKLENDİ

    Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşılık AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarını desteklediğini açıklamıştı.

    Rusya, Ukrayna savaşının ardından kendisine karşı ambargolar uygulayan ülkeleri "dost olmayan ülkeler" listesine ekledi. İsviçre de listede yer alıyor.

    İsviçre: Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olmaya hazırız #1


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