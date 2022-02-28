İsviçre, Rusya'ya AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı

AB’nin ardından İsviçre de Rusya’ya kınama kararları aldığını duyurdu. Karar doğrultusunda, AB ile aynı yaptırımlar uygulanacak.

İsviçre Federal Konseyi (İsviçre Federal Hükümeti), Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı alarak, Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katıldı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, 7 üyeli Konsey'in bugün Rusya'ya karşı alınacak yaptırımlara ilişkin düzenlediği olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cassis, "Federal Konsey, Başkan Vladimir Putin ve birkaç bakanının mal varlıklarını dondurmaya karar verdi." belirterek yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini vurguladı.

BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI DA YAPTIRIM LİSTESİNDE

İsviçre'nin yaptırım kararı aldığı Rus siyasetçilerin arasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da bulunuyor.

UKRAYNALILAR İÇİN TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ GÖNDERİLECEK

Cassis, "İsviçre, bu kişilerin sorumlu olduğu uluslararası kamu hukukunun ciddi ihlallerine tepki gösteriyor." ifadesini kullandı.

Cassis, İsviçre'nin Ukrayna halkıyla dayanışmasını yineleyerek, Polonya'ya kaçan Ukraynalılar için temel ihtiyaç maddeleri göndereceklerini söyledi.

HAVA SAHASI RUSYA’YA KAPATILDI

Federal Konsey'in aldığı karar doğrultusunda İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulayacak. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinin Rusya'ya hava sahası kapatmalarına paralel olarak, İsviçre de kendi hava sahasını Rusya'ya bugünden itibaren kapattı. İnsani, tıbbi veya diplomatik amaçlı uçuşlar ise devam edecek.

VİZELER DE ASKIYA ALINDI

Konsey, Rus vatandaşları için vizeyi kolaylaştıran 2009 anlaşmasını da kısmen askıya almaya karar verdi. Diplomatik pasaport hamillerinin ülkeye vizesiz girişlerine izin verilmeye devam edilecek. Konsey'den yapılan yazılı açıklamada ise "Federal Konsey, bu kararlarını verirken İsviçre'nin tarafsızlığını ve barış politikasını dikkate aldı." ifadesi kullanıldı.

İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu ülkeyi "en güçlü şekilde" kınadığını duyurmuştu.