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    İsviçre Türk Toplumu binasındaki bombalı saldırı girişimini PKK üstlendi

    Zürih kentinde yer alan İTT merkez binasının posta kutusuna yerleştirilerek planlanan bombalı saldırıyı PKK üstlendi. Saldırının, öldürülen terörist Sinan Dersim’in intikamı için planlandığı söylendi.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:34
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    İsviçre Türk Toplumu binasındaki bombalı saldırı girişimini PKK üstlendi

    İsviçre'nin Zürih kentinin Rümlang bölgesinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusuna, 29 Nisan tarihinde patlamaya hazır bir bomba yerleştirildi.

    İTT Başkanı Şeref Yıldız, durumu fark edince ekiplere haber verildi.

    Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, 4 saatlik çalışmanın ardından saldırı girişimi engellendi.

    Saldırı girişimi, PKK terör örgütü tarafından üstlenildi.

    GAZETEYE MEKTUP YAZDILAR

    Teröristler tarafından 'Tages-Anzeiger' gazetesine gönderilen mektupta, eylemin Türkiye'nin Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği hava operasyonu neticesinde etkisiz hale getirilen Sinan Dersim adlı teröristin intikamını almak için yapıldığı belirtildi.

    İsviçre Türk Toplumu binasındaki bombalı saldırı girişimini PKK üstlendi #1

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