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    İsviçre'de eşcinsel evlilik için referandum yapılacak

    Sandıktan çıkacak olası 'evet' kararı, eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerine izin verecek. Muhalifler, aile yapısını bozacağı gerekçesiyle duruma tepkili.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 17:49
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    İsviçre'de eşcinsel evlilik için referandum yapılacak

    İsviçre'de seçmenler, eşcinsel evliliklere izin verilip verilmemesini pazar günü düzenlenecek referandumda karara bağlayacak.

    Ülkede, 2007'den bu yana aynı cinsiyetten birlikteliklere izin veriliyor.

    AYNI CİNSTEN EVLİLİĞİ OYLAYACAKLAR

    İsviçre hükümeti, sandıktan çıkacak olası "evet" kararının eşcinsel çiftlerin evlat edinmelerini sağlayacağını kaydetti.

    MUHALİFLER TEPKİLİ: AİLELERE ZARAR VERİR

    Muhalifler, hemcins birliktelikleri tam evlilik hakkıyla düzenlemenin, erkek ve kadın arasındaki birliğe dayanan ailelere zarar vereceğini belirterek referanduma karşı çıkıyor.

    ANKETLERDEN ÇIKAN SONUÇ

    Associated Press'in haberine göre, anketler referandumdan "evet" sonucunun çıkacağını gösteriyor. Son veriler, yaklaşık yüzde 60 destek olduğunu söylüyor.

    Destekçiler, referandum onaylansa bile idari ve yasal prosedürler nedeniyle eşcinsel çiftlerin evlenmesinin aylar alacağını belirtiyor.

    İsviçre de eşcinsel evlilik için referandum yapılacak #1

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