İtalya Başbakanı Conte: Acil normalleşme garanti değil

Ülkede ikinci aşamanın, önlemlerin tamamen kalktığı anlamına gelmediğini belirten İtalya Başbakanı Conte, "Hala salgının etkisindeyiz" dedi.

Koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen İtalya, normale dönüşü tartışıyor.

Başbakan Giuseppe Conte, ülkede 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurduğu "Virüsle yaşanacak dönem: 2. Aşama" için parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, genel kurula hitap etti.

Conte, konuşmasından önce maskesini çıkartması nedeniyle muhalefet milletvekilleri tarafından sert şekilde protesto edildi.

MASKESİZ KONUŞMASINA İZİN VERİLDİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ise gerekli sosyal mesafenin korunduğunu belirterek, Conte'ye maskesiz konuşması için izin verdi.

"ACİLEN NORMALE DÖNÜŞÜ GARANTİ EDEMEYİZ"

Conte, konuşmasında, pazartesi günü başlayacak "2.Aşama"nın salgına yönelik tedbirlerin tamamen kalktığı anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Hala salgının etkisindeyiz, bundan kurtulmuş değiliz. Hükümet, şu anda acilen normale dönüşü garanti edemez." dedi.

"BULAŞMA EĞRİSİ ARTMAZSA..."

Önlemlerin gevşetilmesinin vaka eğrisindeki düşüşe bağlı olduğunu, bazı önlemlerin 18 Mayıs'tan itibaren gevşetilebileceğini belirten Başbakan Conte, "Eğer bulaşma eğrisi önümüzdeki birkaç gün içinde artmazsa, perakende ticaret, restoran ve kişisel hizmetlerin güvenli bir şekilde açılmasını sağlayarak önlemleri daha da gevşeteceğiz." diye konuştu.

VAKADA ARTIŞ OLURSA YENİ ÖNLEMLER ALINACAK

Conte, vaka sayısında ciddi artış görülmesi durumunda yeni kısıtlayıcı önlemlerin alınabileceğini ve bunun bölgesel de olabileceğinin sinyalini vererek mayısta hastalığı geçirenlere yaklaşık 150 bin antikor test yapılacağını dile getirdi.

CONTE HÜKÜMETİ YENİ KARARNAME HAZIRLIĞINDA

Başbakan Conte, hükümetin ülkede ekonomiyi ve üretimi canlandırmak için "Rinascita (Yeniden doğuş)" ismini verdikleri daha kapsayıcı, yapısal ve iddialı birtakım düzenlemeler öngören yeni bir kararname hazırlığında olduğu bilgisini verdi.

BÖLGESEL GEVŞEMEYE TEPKİ

"2. Aşama" ile özellikle sağ partilerin elindeki bölge yönetimlerinden bar ve restoranların açılabileceğine ilişkin gelen açıklamalara da üstü kapalı değinen Conte, bölgesel yönetimlerin kendi bölgelerinde karantina tedbirlerini azaltmalarının ya da gevşetmelerinin gayrimeşru olacağını belirtti.