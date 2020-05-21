İtalya Başbakanı Conte: Aşı bulununcaya dek bekleyemeyiz

Üretim vurgusu yapan İtalya Başbakan Giuseppe Conte, yeniden açılışın risklerini kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

İtalya kademeli normalleşirken, Başbakan Giuseppe Conte yeni döneme ilişkin açıklamalar yaptı.

Koronavirüs salgınına dair önlemleri gevşettikleri bu dönemin ekonomide "motoru yeniden çalıştırma zamanı" olduğunu belirten Başbakan Conte, aşı bulununcaya kadar bekleyemeyeceklerini söyledi.

Conte, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, bugün üç ayı geride bırakan koronavirüs acil durumuna ilişkin bilgi verdi.

"MOTORU YENİDEN ÇALIŞTIRMANIN ZAMANI"

Virüsle mücadelenin ilk aşamasında aldıkları önlemlere ilişkin Conte, "Belki herkes, temel hakları etkilemesi muhtemel acı verici bu kararları alamazdı.

Bugün 1. aşamada yaptığımız tercihlerin vicdanen doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi acil durumun en akut aşamasının üstesinden gelme zamanı, ekonomide ve üretimde motoru yeniden çalıştırmanın zamanı." diye konuştu.

"BULAŞMA EĞRİSİ YENİDEN ARTABİLİR"

Conte, önlemlerin kademeli olarak gevşetildiği 2. aşamaya sorumluluk ve güvenle geçtiklerini vurgulayarak, "Bulaşma eğrisinin yeniden artabileceğinin farkındayız ancak bunu hesapladık ve hepsini gözlem altında tutacağız.

Yeniden açılışın risklerini kabul etmemiz lazım, aşı bulununcaya dek bekleyemeyiz. Aksi takdirde üretken sosyal doku onarılamaz şekilde tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

TATİL İÇİN İTALYA'YI ADRES GÖSTERDİ

Salgından ciddi şekilde etkilenen turizm sektörünün toparlanması için Avrupa Birliği'nden gelecek finansmanın netleşmesini beklediklerini aktaran Conte, "Tüm vatandaşları, tatillerini İtalya'da geçirmeye davet ediyorum. Henüz görmediğimiz güzellikleri keşfedelim. Zaten bildiklerimizi yeniden ziyaret ederek tadını çıkarıyoruz." dedi.

GENÇLERE "PARTİ YAPMAYIN" UYARISI

Conte, gençlere de bu süreçte daha dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, "Henüz parti yapmanın ya da geceleri toplu halde dışarı çıkmanın zamanı değil. Sosyal mesafeye ve maske kullanımına her zamankinden daha fazla saygı duymak gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Conte, 25 Mayıs'tan itibaren isteyenlere serolojik testlere başlayacaklarını da aktardı.