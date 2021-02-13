İtalya Başbakanı Draghi, kabine üyeleri ile yemin etti

İtalya Başbakanı Draghi, kabine üyeleri ile yemin etti

Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Draghi, bugün kabinesi ile birlikte yemin ederek göreve başladı.

Başbakan Giuseppe Conte’nin istifasının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Roma’daki siyasi krizi çözmesi için eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’yi hükümeti kurmakla görevlendirdi. Krizleri çözmesiyle tanınan 'Süper Mario' lakaplı Drahgi, yaklaşık 10 gün süren istişarelerin ardından dün kabinesini belirleyerek 23 kişilik bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de Matterella'ya sundu

'SÜPER MARIO' GÖREVE BAŞLADI

Draghi bugün, 8 teknokrat ve 15 siyasiden oluşan yeni hükümet üyeleri ile Quirinale Sarayı'nda düzenlenen törenle yemin etti.

67. HÜKÜMET OLDU

Draghi hükümeti ülkede 67. hükümet oldu. Ayrıca kabine, gelecek hafta da parlamentoda güvenoyuna sunulacak. Parlamentodaki partilerin büyük bölümünün Draghi'ye destek vermesi ile hükümetin güven oylamasını konusunda sorun yaşaması beklenmiyor.

İTALYA EKONOMİK KRİZDE

Draghi hükümetinin önceliği, koronavirüs salgınının ekonomide açtığı hasarın onarılması amacıyla AB tarafından sağlanan 200 milyar eurodan fazla oluşan kurtarma fonunun nasıl kullanılacağının yollarını aramak olacak. İtalya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü ekonomik krizini yaşıyor.