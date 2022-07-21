İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Parlamento'yu feshetti

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin ikinci istifası sonrası Parlamento'yu feshetti.

İtalya, yeniden hükümet krizine sahne oluyor.

Daha önce istifa eden Başbakan Mario Draghi'nin girişimi, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya takılmıştı.

Draghi, yeniden ulusal birlik anlaşması yapılırsa kendisinin ve hükümetinin göreve devam edebileceğini söylemişti.

Draghi'den ikinci istifa

Koalisyon krizi karşısında çözüme ulaşılamayan İtalya'da Başbakan Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Draghi, Cumhurbaşkanı Mattarella ile bir araya gelerek, istifasını kendisine sundu.

Parlamento'yu feshetti, erken seçim bekleniyor

Bunun üzerine Mattarella da, Başbakan Draghi'nin ikinci istifası sonrası Parlamento'yu feshetti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca Parlamentonun iki kanadının başkanlarını dinledikten sonra Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

İtalya'da eylül ya da ekim ayında erken seçime gidilmesi bekleniyor. Bu süreçte Draghi, başbakan olarak bir süre daha görevini sürdürecek.