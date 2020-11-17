İtalya, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yeni konut planından endişe duyuyor

Tel Aviv'in 1257 konut inşa planına tepki gösteren İtalya, kararın iptalini talep etti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşa etme planına, Avrupa'dan tepki geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut yapımı için ihale prosedürünün başlamasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

"KARARI İPTAL ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Givat Hamatos'ta 1257 konut yapımı için ihale prosedürünün başlamasından derin endişe duyuyor ve İsrailli yetkililerden bu kararı iptal etmelerini talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

"YERLEŞİMLER YASA DIŞI"

Söz konusu konutların inşa edilmesi durumunda bağımsız Filistin Devleti olasılığını ciddi şekilde zayıflatacağına dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası hukuk ve Avrupa tutumuna uygun olarak İtalya, iki taraf arasında adil, sürdürülebilir ve doğrudan müzakere edilen iki devletli bir çözüme ulaşmanın önünde ciddi bir engel teşkil eden yerleşimleri yasa dışı kabul ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"GÜVEN ORTAMINI ZAYIFLATACAK"

"İtalya, Avrupalı ortaklarıyla İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini durdurması ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerde bulunmaması çağrısını yineledi. Çünkü bütün bunlar muhtemel barış sürecinin yeniden başlaması için gerekli olan ancak tehlikeye atılmış güven ortamını daha da zayıflatacaktır."

1257 KONUT İÇİN İHALE

İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.