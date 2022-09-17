İtalya ordusundan Bayraktar TB2'li paylaşım

Geleceğin savaş alanıyla ilgili çizim yapan Avrupa ülkesi, Türkiye'de üretilen SİHA'ya da yer verdi.

Bayraktar TB2 SİHA'ların çatışma alanlarındaki üstün başarısı, ülkelerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Halihazırda birçok ülkeye ihracatı yapılan TB2 ile son ilgilenen ise İtalya oldu.

Geleceğin savaş alanında TB2'yi gösterdiler

İtalya ordusunun hazırladığı "geleceğin savaş alanı" konseptinde çeşitli savaş araçları yer alıyor.

Hazırlanan görselde, uçakların ve uyduların yanı sıra Bayraktar TB2 göze çarpıyor.

Yeni söylenti: Bayraktar TB2 almak istiyorlar

Bu paylaşım, İtalya Silahlı Kuvvetleri'nin, gelecekte söz konusu SİHA'ları envanterine katmanın planlarını yaptığına dair yorumları beraberinde getirdi.

Bir dönem İtalya ordusunda görevli Thomas Theiner, "İtalya Ordusu geleceği için vizyonunu açıkladı. İçinde 'geleceğin savaş alanı' görselini buldum.

Ordunun gelecekte ihtiyaç duyacağını söylediği sistemlerin bazılarının adlarını ekledim." dedi.

Eski İtalyan ordusu mensubu: Ermeni ordusunu harap etti

Theiner, TB2 SİHA'nın İtalya askeri güçlerinin elinde olmadığını hatırlattı.

2020 yılında yapılan ve Türkiye destekli Azerbaycan'ın kazandığı Dağlık Karabağ Savaşı'na işaret eden eden Theiner, "Bayraktar TB2, Ermeni ordusunu harap etti." ifadesini kullandı.