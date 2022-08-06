İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları rekor kırıyor

Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sıcaklık rekorları kırılmaya devam ederken, İtalya ve Portekiz de en fazla etkilenenler arasında yer aldı.

2022, İtalya ve Portekiz için hava sıcaklıklarının farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Sıcaklıkların Avrupa genelinde daha da artmasından endişe ediliyor.

İtalya'da ilk 7 ay boyunca yüksek sıcaklık kaydedildi

İtalya'da ilk 7 ay boyunca kaydedilen yüksek sıcaklıklar sebebiyle 2022'nin en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor.

İtalya'da ocak-temmuz döneminde sıcaklıklar, kayıtların tutulmaya başlandığı 1800'den bu yana ortalamanın 0,98 derece üzerinde ölçüldü.

Po Irmağı'nda su seviyesi yüzde 10 azaldı

İtalya'da bu yıl, etkisini mayıs ortasından gösteren sıcaklıklar ve azalan yağış miktarı sebebiyle son 70 yılın en şiddetli kuraklığı kaydedilmiş, ülkenin en büyük ırmağı Po'da su seviyesi yer yer yüzde 10'a kadar gerilemişti.

Sıcaklık tarıma zarar verdi

Diğer yandan, İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti), söz konusu iklim olaylarının tarım sektörüne verdiği zararın 6 milyar euro civarında olduğunu açıkladı.



Portekiz'de 92 yılın en sıcak temmuzu

Portekiz Ulusal Hava Durumu Kurumu'ndan yapılan açıklamada da Portekiz ana karasında temmuzun aşırı sıcak ve yağış açısından da aşırı kurak bir ay olduğu belirtildi. Portekiz'de de temmuzun son 92 yılın en sıcak ayı olduğu bildirildi.

Ülkede, hava sıcaklığı bakımından kayıtların tutulduğu 1931'den bu yana Temmuz 2022’nin en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Portekiz ana karasında 13 Temmuz 2022 "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bu yıl en yüksek sıcaklık da 47 derece ile temmuzda ölçüldü.

7-18 Temmuz tarihlerinde 1.063 kişi hayatını kaybetti



Portekiz Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, temmuzda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 7-18 Temmuz tarihlerinde 1063 kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunmuştu.





Sıcaklıklar ortalamanın 2,26 derece üzerinde

İtalyan ANSA ajansının Ulusal Araştırma Konseyi İklim ve Atmosfer Enstitüsü (ISAC-CNR) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkede temmuz ayı sıcaklıkları ortalamanın 2,26 derece üzerinde seyretti.

Enstitü yetkililerinden Michele Brunetti, ANSA'ya verdiği demeçte, "2022 şu an bitmiş olsaydı, şimdiye kadarki en sıcak yıl olurdu." dedi.

Avrupa sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor

AA'nın haberine göre, Avrupa günlerdir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Yaz aylarında bu denli yüksek derecelere alışık olmayan Avrupa'da, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla aşırı sıcak nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Hava sıcaklıkları kırılan ülkeler

Bunda kıtanın yaşlı nüfusunun yüksek olmasının da etkili olduğu ifade ediliyor.

2022 yazında temmuz ayı içinde İngiltere ve Macaristan'da tarihlerinin sıcaklık rekorları kırıldı. İngiltere'de 19 Temmuz'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.Almanya'da, 20 Temmuz'da yılın en sıcak günü 40,3 santigrat dereceyle Bad Mergentheim-Neunkirchen'de kaydedildi. Sıcak hava dalgasından etkilenen bir diğer ülke de İsviçre oldu, bazı kentlerde sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkmasıyla İsviçre Federal hükümeti ülkede alarm seviyesini 3'e çıkardı. Aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınlar Avrupa'da binlerce hektar ormanlık alanı yok etti Avrupa'da aşırı sıcaklar, birçok ülkede orman yangınlarının çıkmasına da neden oldu. İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya, Çekya, Yunanistan, Belçika, Almanya, İspanya ve Portekiz'de çıkan yangınlarda binlerce hektar ormanlık alan yok oldu.