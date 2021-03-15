İtalya’da 42 milyon kişi karantinaya alındı

Yoğun bakımların kritik doluluk oranının aşıldığı İtalya’da, 42 milyon kişinin zorunlu karantina süreci bugün başladı. Alınan tedbirler süresince, yasaklar iki hafta boyunca geçerli olacak.

İtalyan alınan yeni tedbirler çerçevesinde, 10 bölgede zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 42 milyon kişinin 2 haftalık karantina süreci bugün başladı.

Kırmızı bölge olan Lombardiya, Lazio, Veneto, Puglia, Campania, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise bölgeleri ve Trento kentinde uygulamanın 6 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.

SARDUNYA BEYAZ BÖLGE KATEGORİSİNDE

Ülkenin geri kalanında turuncu bölge uygulaması geçerli olacağı kaydedilirken, Sardunya Adası bu uygulamadan muaf tutuldu.

Sardunya Adası için tedbirlerin en az düzeyde olduğu beyaz bölge uygulamasının geçerli olduğu belirtildi.

TURUNCU BÖLGELERDE SOKAĞA ÇIKILACAK

Turuncu bölge için vatandaşların, kent sınırları içinde 05.00 22.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği kaydedildi.

KIRMIZI BÖLGEDE EĞİTİM UZAKTAN

Eğitimde kırmız bölgeler uzaktan eğitime devam ederken, turuncu bölgelerde yaklaşık yüzde 75 oranında eğitim kurumunun yüz yüze eğitime devam edeceği ifade edildi.

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RESTORANLAR PAKET SERVİSİ YAPACAK

6 Nisan tarihine kadar sürecek olana kısıtlamalarda restoranlara belli sınırlamalar getirildi.

Alınan kararlara göre restoranların paket servis yapması uygun görüldü.

PASKALYA’DA TÜM ÜLKE KIRMIZI OLACAK

2-5 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Paskalya Bayramı kapsamında, tüm ülkede kırmızı bölge kısıtlamaları geçerli olacağı ifade edildi.

“NORMALE DÖNMEK İSTİYORUZ”

Karantina kurallarından ekonomik olarak olumsuz etkilenen halk, normale dönme çağrısında bulundu. Milano’nun Duomo Meydanında dondurma dükkanı işleten bir vatandaş, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bir an evvel normale dönmek istiyoruz.” dedi.

Başka bir vatandaş ise artan vaka sayılarına vurgu yaparak alınan kararın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

BULAŞMA RİSKİ YÜKSELDİ

İtalya'da yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı pazar günü itibarıyla 3 bini aşmış, İtalya Sağlık Yüksek Kurulu cuma günü yapılan haftalık salgın değerlendirmesinde bulaşma endeksi Rt değerinin ülke çapında son bir hafta içinde 1,06'dan 1,16'ya yükseldiği açıklamıştı.