İtalya’da 50 milyon kişi için normalleşme başladı

İtalya’da 50 milyon kişi için normalleşme başladı

İtalya’da bugün itibarıyla 50 milyon kişi için normalleşme başladı. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açıldı.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da bugün itibarıyla normalleşme başladı.

Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 962 bin 674 koronavirüs vakası ve 119 bin 238 korona kaynaklı can kaybının yaşandığı ülkede bölgelerin 4’te 3’ü sarı kategoride ilan edildi.

50 MİLYON İTALYA NORMALLEŞMEYE 'MERHABA' DEDİ

Normalleşme adımı ile ülke genelinde 50 milyon kişi eski günlerine dönebilecek. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları yeniden açıldı.

Halkın sokaklara, sinema salonlarına, kafelere akın ettiği İtalya’da normalleşme adımı ile ülke genelinde 50 milyon kişi eski günlerine dönebilecek.

AŞILANMAYA HIZ VERİLECEK

Normalleşme ile ülke genelinde aşılama programlarına da hız verilmesi planlanıyor.

Turuncu kategoride olan Basilicata, Kalabriya, Sicilya, Puglia ve Valle d'Aosta bölgelerinde restoran ve kafeler yalnızca paket servisi verebilecek. Kırmızı kategoride yer alan Sardunya Adası’nde ise sokağa çıkmak için gerekli izinlerin alınması gerekiyor.

NELER OLACAK?

Sarı bölgelerde restoranlar, barlar ve kafeler açılıyor. Ancak müşteriler yalnızca dışarıda kurulan masaları kullanabilecek. Sinema ve konser salonları da yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başlıyor. Tüm okullar ve üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor.