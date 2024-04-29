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Aksaray'da alkollü sürücü kaza yaptı: Hastaneye gülerek gitti

Aksaray'da alkollü sürücü kaza yaptı: Hastaneye gülerek gitti Akşam saatlerinde alkole aldırış etmeden araç kullanan sürücü, karşı yönden gelen araca çarparak maddi hasara neden oldu. Sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüleceğini duyunca önce şaşırdı, sonra güldü.