Aksaray'da trafik kazası yaşandı.
Alkol aldıktan sonra otomobilin direksiyonuna geçen 48 yaşındaki C.Ö., karşı yönden gelen genç sürücü Ö.F.A. yönetimindeki otomobilin şeridine geçerek çarpıştı.
Alkol denetimi yapıldı
Kazada şans eseri yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri alkol kontrolünden geçirdi.
Promil yüksek çıktı
Yapılan alkol muayenesinde, C.Ö. isimli sürücünün 3.00 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bunun üzerine polis ekiplerince adli işlemler başlatıldı.
Aday sürücü olduğu ortaya çıktı
Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyeti de aday sürücü olması nedeniyle daimi olarak tamamen iptal edildi.
Gülerek hastaneye gitti
İşlemlerin ardından adli işlemler gereği sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü, hastaneyi duyunca önce şaşırdı sonra gülerek hastaneye gitti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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