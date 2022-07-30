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    İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını döverek öldürdü

    İtalya'da Nijeryalı bir sokak satıcısını öldüren şahısın görüntüleri kameraya yansıdı. Şahıs gözaltına alındı.
    • 30.07.2022 - 23:41
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 23:52
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    İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını döverek öldürdü

    İtalya'nın Macerata kentinin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Civitanova Marche bölgesinde 39 yaşındaki Nijeryalı satıcı Alika Ogorchukwu, dün öğleden sonra satış yaptığı sırada saldırıya uğradı.

    Kafasını yere vurup öldürdü

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırdığı, yere düşünce de üzerine çıkıp kafasını yere vurduğu görüldü.

    İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını döverek öldürdü - Video

    İtalya da Afrikalı sokak satıcısını döverek öldürdü #1

    Gözaltına alındı

    Polis Şefi Matteo Luconi, 32 yaşındaki saldırgan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo'nun gözaltına alındığını bildirdi.

    İtalya da Afrikalı sokak satıcısını döverek öldürdü #2

    "Çevredekilerin ilgisizliği ise hiçbir şeye gerekçe olamaz"

    İHA'nın haberine göre, Solcu Demokrat Parti Başkanı Enrico Letta, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Alika Ogorchukwu'ya yapılan saldırı bizi dehşete düşürdü. Eşi görülmemiş bir vahşet. Çevredekilerin ilgisizliği ise hiçbir şeye gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

    İtalya da Afrikalı sokak satıcısını döverek öldürdü #3

    İtalya da Afrikalı sokak satıcısını döverek öldürdü #4

    İtalya da Afrikalı sokak satıcısını döverek öldürdü #5


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