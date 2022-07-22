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    İtalya'da erken seçim tarihi belli oldu

    İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin istifa etmesinin ardından Parlamento feshedildi. Bunun üzerine ekren seçim kararı alınırken seçim, 25 Eylül'de yapılacak.
    • 22.07.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 09:29
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    İtalya'da erken seçim tarihi belli oldu

    İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin koalisyondaki fikir ayrılıklarını sona erdirmek için Çarşamba günü düzenlediği güven oylamasına üç koalisyon partisi katılma sağlamadı.

    Ardından Başbakan Draghi, istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.

    Bunun üzerine Mattarella da, Başbakan Draghi'nin ikinci istifası sonrası Parlamento'yu feshetti.

    Karar kabul edildi

    Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca Parlamentonun iki kanadının başkanlarını dinledikten sonra Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

    İtalya da erken seçim tarihi belli oldu #1

    Yeni hükümete kadar Draghi görevde

    Mattarella, Draghi'den yeni hükümet kurulana kadar görevde kalmasını istedi. Bu süreçte Draghi, başbakan olarak bir süre daha görevini sürdürecek.

    Öte yandan, İtalya'da yılın ikinci yarısında genelde bütçe yasasının parlamentodan geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

    Seçim 25 Eylül'de

    İtalya'da bir yüzyıldan uzun süredir ilk kez sonbaharda seçim yapılırken erken seçim tarihi de 25 Eylül olarak açıklandı.

    Reuters'ın haberine göre; bu haftaki kamuoyu araştırmasına göre, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi seçimlerde net çoğunluğu sağlayacak gibi görünüyor.

    İtalya da erken seçim tarihi belli oldu #2


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