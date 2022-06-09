Milano kentinde gıda yardımı alabilmek için sıraya giren insanların oluşturduğu uzun kuyruklar kameraya yansıdı.

Koronavirüs salgının tetiklediği küresel gıda krizi tırmanmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde tedarik zincirinde aksamalarla karşı karşıya kalındı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş ile durum iyice çıkmaza girdi.

Gıda sorunu İtalya'da ortaya çıktı

Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından çıkartılamayan 20 milyon tonun üzerindeki tahılının da krizi tırmandırması İtalya'yı etkiledi.

Milano kentinde yüzlerce İtalyan vatandaşı, erzak temin edebilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Erzak alabilmek için beklediler

Bazı İtalyanlar, yaşananlardan hem Avrupa Birliği'ni hem de Roma yönetimini sorumlu tutuyor.

Kuyruktakilerin, gıda alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.

İtalya'da erzak kuyruğu oluştu ViDEO

"Gıda kıtlığı ölümlere yol açabilir" uyarısı

Cenevre merkezli AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele için Küresel Fon'un İcra Direktörü Peter Sands, kısmen Ukrayna'daki savaşın yol açtığı artan gıda ve enerji fiyatlarının, hem doğrudan hem de dolaylı olarak milyonların ölümüne neden olabileceğini söylemişti.

Sands, "Yiyecek kıtlığı iki şekilde çalışıyor. Birincisi, gerçekten açlıktan ölen insanların trajedisini yaşıyorsunuz.

İkincisi, çoğu zaman çok daha fazla sayıda insanın yetersiz beslendiği ve bunun da onları mevcut hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirdiği gerçeği." demişti.

800 milyondan fazla insan tehlikede

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de koronavirüs ile birlikte tedarik zincirleri kesintiye uğradığını hatırlattı.

Bütün ülkelerin, dezavantajların ortaya çıkmasıyla gıda tedarikinde büyük bir tehdit olduğunu fark ettiği belirtilerek, "Dünya tam salgının yaralarını sarmaya başlamışken Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı. Temel ihtiyaçlarda tedarik durdu ya da sekteye uğradı." denildi.

800 milyondan fazla insanın, gıda güvenliğine dair sorunlarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.