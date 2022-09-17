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    İtalya’da fırtına ve sel: Can kaybı 10’a yükseldi

    Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada ölü sayısı 10'a çıktı.
    • 17.09.2022 - 05:23
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    İtalya’da fırtına ve sel: Can kaybı 10’a yükseldi

    İtalya’nın Marche bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Sokakların sular altında kaldığı ve fırtınadan en fazla etkilenen Ancona’da elektrikler kesilirken, okullarda eğitime ara verildi.

    Ölü sayısı 10'a çıktı

    Bölgeye 2 ila 3 saatte 420 milimetre yağış düştüğü aktarılırken, yetkililer selde hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, hipotermi ve diğer yaralanmalar nedeniyle yaklaşık 50 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

    İtalya’da fırtına ve sel: Can kaybı 10’a yükseldi #1

    "Kimse böyle bir şey beklemiyordu"

    İHA'nın haberine göre, bölgede 180’den fazla itfaiyeci arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İtalyan Sivil Savunma Ajansı Bölge Sorumlusu Stefano Aguzzi, sağanak yağışın tahmin edilenden çok daha güçlü olduğunu söyleyerek, "Bize yağmur için normal bir uyarı verildi, ancak kimse böyle bir şey beklemiyordu" dedi.

    İtalya’da fırtına ve sel: Can kaybı 10’a yükseldi #2

    İtalya’da fırtına ve sel: Can kaybı 10’a yükseldi #3

    İtalya’da fırtına ve sel: Can kaybı 10’a yükseldi #4

    İtalya’da fırtına ve sel: Can kaybı 10’a yükseldi #5


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