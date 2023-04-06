İtalya’da hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı Hızla kilo almasından şüphelenerek hastaneye başvuran kadın hastanın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı. Sağlığına kavuşan kadın, eski kilosuna geri döndü.

İHA

İtalya'nın Milano kentinde kısa süre içinde 78 kilogramdan 120 kilograma ulaşan 49 yaşındaki Rachele hastaneye başvurdu.

42 kiloluk tümör 4 saatte çıkarıldı

Kurumsal bir şirkette sekreter olarak çalışan Rachele'a yumurtalık tümörü teşhisi kondu.

Teşhisin ardından yaklaşık 4 saat süren bir ameliyata alınan Rachele'ın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı.

Eski kilosuna gerdi döndü

Sağ yumurtalığında kontrolsüz şekilde büyüyen tümör nedeniyle tehlikeli bir ameliyat geçiren kadın, taburcu olmasının ardından eski kilosuna geri döndü.

Doktorlar, kontrolsüz şekilde büyüyen tümörlerin çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.