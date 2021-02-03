İtalya'da hükümet kurma görevi, Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı'na verildi

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet kurma görevini Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye verdi.

İtalya'da, 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla baş gösteren hükümet krizini, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle çözmek için yapılan girişimlerden dün itibarıyla sonuç çıkmayınca, teknokrat bir hükümetin kurulması için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ECB'nin eski başkanı Draghi ile 1 saati aşkın süre görüştü.

CUMHURBAŞKANI GÖREVLENDİRDİ, DRAGHİ KABUL ETTİ

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ugo Zampetti, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, Draghi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, Draghi'nin de bu görevi şartlı kabul ettiğini açıkladı.

Draghi'nin önümüzdeki günlerde kabinesinde yer alacak isimleri belirlemesi ve parlamentodaki siyasi partilerden destek araması bekleniyor.