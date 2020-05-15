İtalya'da korona salgınında son durum

İtalya'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 31 bin 610'a yükseldi.

İtalya'da, yaklaşık 3 aydır devam eden koronavirüs salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 4 bin 370’lik düşüşle 72 bin 70'e geriledi. Bugüne kadar korona bulaşanların sayısı ise 223 bin 885 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 4 bin 917'lik artışla 120 bin 205'e çıktı.

242 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 242 daha artarak 31 bin 610'a ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 855 olan sayı, bugün 808'e geriledi.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 875 bin 680 test yapıldı.