İtalya'da koronadan son 24 saatte 262 kişi daha öldü

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 262 artarak 31 bin 368'e yükseldi.

Ülkede iki ayı aşkındır süren koronavirüs salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 17'lik düşüşle 76 bin 440’a geriledi. Bugüne kadar koronavirüs bulaşanların sayısı ise 223 bin 96 oldu.

İyileşenlerin sayısı, bugün 2 bin 747'lik artışla 115 bin 288'e çıktı.

İTALYA'DA TOPLAM ÖLÜ SAYISI 31 BİN 368'E YÜKSELDİ

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 262 daha artarak 31 bin 368'e yükseldi. Günlük ölü sayısı son bir haftada kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş, bugün de sürdü. Dün 893 olan sayı bugün 855'e geriledi.

Öte yandan ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 807 bin 504 test yapıldı.