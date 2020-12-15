İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 65 bini aştı

491 ölümün daha yaşandığı Avrupa ülkesinde yılbaşına ilişkin tedbirler uygulanacağı belirtildi.

İtalya'da koronavirüs salgını kaynaklı vaka ve ölümlerdeki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 30 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 855 bin 737'ye yükseldi.

AKTİF HASTA SAYISI

Aktif koronavirüs hasta sayısı 675 bin 109, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 95 oldu.

491 KİŞİ ÖLDÜ

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 65 bin 11'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 456 artarak 1 milyon 115 bin 617 oldu.

İtalya'da koronavirüs gölgesinde yaşam FOTO GALERi

TEDBİRLER GEVŞETİLDİ

Bu arada, vaka sayılarının önceki haftalara göre düşmesiyle çoğu bölgede tedbirler gevşetilirken, özellikle hafta sonu kent merkezlerindeki yoğunluk uzmanları endişelendirdi.

NOEL'DE TEDBİR KARARI

Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu'nun, yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşında İtalya geneli için daha sıkı tedbirlerin uygulanmasını istediği, hükümetin de özellikle hafta sonlarına yönelik kısıtlamaları ya da tatil günlerini kapsayacak tam kapanmayı değerlendirdiği basına yansıdı.